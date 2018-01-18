Россия одолжила США 106 миллиардов долларов

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В конце 2017-го года Российская Федерация одолжила Соединенным Штатам Америки еще семьсот миллионов долларов, в результате чего объем российских инвестиций в казначейские ценные бумаги США достиг 105.7 миллиардов долларов. Соответствующая информация содержится в материалах, опубликованных американским финансовым ведомством.

Ноябрь 2017-го стал вторым месяцем подряд, когда Россия увеличивала свой портфель облигаций США. В октябре, как отмечает американский минфин, инвестиции подросли со 103.9 до 105 млрд долларов.

Инвестиции РФ в ценные бумаги США выросли в годовом выражении на двадцать два процента (по состоянию на конец ноября 2017-го), то есть, с восьмидесяти шести с половиной миллиардов долларов.

Наша страна, как необходимо отметить, находится на пятнадцатой строке в списке кредиторов Америки. Первое место, если что, принадлежит Китайской Народной Республике, которая инвестировала в ценные бумаги США 1.177 триллиона долларов. Второе место у Японии — в ее портфеле 1.084 триллиона. На третьей позиции — Ирландия, которой принадлежит казначейских ценных бумаг США на 328.7 млрд долларов.