Путин упростил валютный контроль физических лиц

Глава России Владимир Путин одобрил законопроект, который упрощает валютный контроль для физических лиц. Документ, как уточняют средства массовой информации, уже был опубликован на портале правовой информации.
Закон, подписанный президентом Российской Федерации, устраняет избыточные обременения для физических лиц - резидентов РФ и уполномоченных банков, совершающих операции с валютой с использованием счетов, которые были открыты за российскими пределами.
Плюс, закон расширяет список разрешенных случаев зачисления денег на счета, которые были открыты физлицами-резидентами в банках за пределами РФ, минуя уполномоченные финансовые организации.
Но это еще не все. Закон устанавливает детали осуществления физлицами-резидентами требований, согласно которым они должны уведомлять налоговые структуры о счетах, открытых банками вне РФ.
Еще одно новшество — были изменены требования к отчетам по движению средств на зарубежных счетах физлиц-резидентов.
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.