Путин упростил валютный контроль физических лиц

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Глава России Владимир Путин одобрил законопроект, который упрощает валютный контроль для физических лиц. Документ, как уточняют средства массовой информации, уже был опубликован на портале правовой информации.

Закон, подписанный президентом Российской Федерации, устраняет избыточные обременения для физических лиц - резидентов РФ и уполномоченных банков, совершающих операции с валютой с использованием счетов, которые были открыты за российскими пределами.

Плюс, закон расширяет список разрешенных случаев зачисления денег на счета, которые были открыты физлицами-резидентами в банках за пределами РФ, минуя уполномоченные финансовые организации.

Но это еще не все. Закон устанавливает детали осуществления физлицами-резидентами требований, согласно которым они должны уведомлять налоговые структуры о счетах, открытых банками вне РФ.

Еще одно новшество — были изменены требования к отчетам по движению средств на зарубежных счетах физлиц-резидентов.