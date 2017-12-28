В России выпустили памятные монеты с изображением персонажей сказок и мультиков

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В России 28 декабря выпустили в обращение серию памятных монет, которые посвящены персонажам народных сказок и мультфильмов.

Номинал монет - 3 и 25 рубле. Сделаны они из серебра.

Серия "Российская мультипликация"

На монетах этой серии изображены главные герои мультика "Три богатыря", персонажи мультфильма родом из СССР - Пятачок и Винни Пух. Тираж монет по 3 рубля составил 3 тысячи монет каждого вида. Эти же герои изображены на монетах из недрагоценного металла номиналом в 25 руб. Тираж монет в обычном исполнении составит 450 тысяч штук, в цветном изображении - 50 тысяч штук.

Серия "Легенды и сказки народов России"

Эта серия создана из монет с изображением персонажей сказок "Царевна-лягушка" и "Сказка об Иване- царевиче, жар-птице и сером волке". Номинал монет - 3 рубля. Тираж составит 5 тысяч штук каждого вида.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.