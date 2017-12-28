SuperJob: каждая третья компания премирует сотрудников по итогам года

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Исследовательский центр Superjob.ru выяснил у представителей 500 российских компаний, будут ли в этом году премии персоналу по итогам года.

Всем сотрудникам выплатят годовые премии 14% компаний. Выборочно — некоторым работникам или отделам — 19%. 35% работодателей не будут в этом году премировать персонал. 32% респондентов отмечают, что не осведомлены о решении руководства относительно премирования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Чаще всего весь коллектив компании премировали в 2013 году (18%). В 2010—2012 г.г. работодатели чаще практиковали выборочное премирование (по 24%). В 2014 году, ознаменованном вводом санкций и ухудшением экономической обстановки, возросло число компаний, отказавшихся от новогодних премий (44%). Столь же часто отказывались от премий и в 2016 году (также 44%).

Сегодня число компаний, где не будет годовых премий, — одно из самых низких за 9 лет наблюдений (35%), в то же время почти трети компаний (32%) еще предстоит определиться.