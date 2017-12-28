В банкоматах Бинбанка теперь доступна возможность пополнения карт банка «Зенит» без комиссии

Работающий в России с 1993 года Бинбанк объявил о реализации интересной функции, которую найдут полезной клиенты банка «Зенит». Теперь они могут без комиссии пополнять свои карты с помощью банкоматов Бинбанка.
Предельный единоразовый взнос не должен превышать 85 тысяч рублей, а в течение месяца максимально карточку можно пополнить без комиссии на 300 тысяч рублей.
В настоящее время под эгидой Бинбанка действует 1400 платежных терминалов и банкоматов, работающих на внесение наличных средств на территории нашей страны. В общей сложности у Бинбанка свыше 15 тысяч устройств самообслуживания, если брать в учет банкоматы банков-партнеров.
Напомним, что Бинбанк является одним из крупнейших банков РФ. Он присутствует в большинстве регионов нашей страны.
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