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Федеральная таможенная служба перевыполнила годовой план

Среда, 27 Декабря 2017 11:02
Федеральная таможенная служба перевыполнила годовой план Фото из открытых источников

Федеральная таможенная служба Российской Федерации по состоянию на двадцать пятое декабря перечислила в федеральный бюджет 4.463 триллиона рублей, перевыполнив тем самым годовой план на четверть процента.

 

Платежи от импорта в завершающемся году составили 2.439 триллиона рублей — это пятьдесят четыре с половиной процента от общего объема перечислений Федеральной таможенной службы. Показатель на 5.3% превышает соответствующие платежи прошлого года.

 

Среди прочих поступлений, в федеральный бюджет были направлены средства, которые ФТС получила благодаря НДС на товары, которые ввозились на территорию России (это 1.861 триллионов рублей), а также с акцизов (почти семьдесят пять миллиардов рублей). Средства, полученные благодаря вывозной таможенной пошлине, в текущем году составили почти два триллиона рублей. Это сорок три с половиной процента от всех перечислений ФТС.

 

Согласно заявлению начальника ФТС РФ Владимира Булавина, которое было сделано ранее, план, который российское правительство ставит перед ведомством, в этом году был повышен на двести миллиардов рублей — до 4.4 триллионов. Несмотря на повышение плана, его все равно удалось перевыполнить.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости таможня

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