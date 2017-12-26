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Ипотечный кредит с ВТБ-24

Вторник, 26 Декабря 2017 12:48
Ипотечный кредит с ВТБ-24 Фото из открытых источников

Ипотечный кредит сегодня предлагают все возможные финансовые организации с разными условиями сотрудничества. Ипотека считается выгодным инструментом для развития бизнес-отношений и поднятия экономики. Банковские структуры прорабатывают с государством много программ, которые помогут осуществить мечту - приобретение собственного жилья. 2017 год для ВТБ банка стал в буквальном смысле показательным примером для аналогичных компаний. Стремительный рост и спрос на ипотечные займы превысил предполагаемую границу. Сниженные ставки, улучшенные условия, одобренные со стороны банка анкеты потенциальных заемщиков привели к положительным результатам и существенно повлияли на планирование 2018 года.

 

Рассчитать займ по ипотечному кредиту можно с помощью удобного калькулятора в режиме онлайн. Оформление ипотечного кредита - непростая задача для заемщика, поэтому рекомендуем упростить процесс и воспользоваться заполнением онлайн заявки на официальном портале. Срок рассмотрения сводится к минимуму времени, поэтому вы практически сразу сможете получить ответ от специалиста. ВТБ-24 предлагает обширный диапазон услуг, в том числе ипотечное кредитование граждан. Банк предлагает 4 варианта кредитования: базовое, спецпрограмма, ипотечный кредит по упрощенной программе, ипотечный займ с государственной поддержкой (молодые семьи).

 

Перед заемщиком открывается много возможностей, например покупка жилья в новостройке, строительство собственного загородного дома, покупка жилья вторичного. Упрощенная программа предусматривает минимизацию процесса с оформлением и предоставлением пакета документов (достаточно двух документов, которые удостоверяют личность заемщика). Спецпрограммы распространяются на определенную категорию населения (граждане, которые получают зарплату с данного финансового учреждения, риэлторы, строительные организации).

 

В чем выгоды при сотрудничестве с ВТБ-24? Заемщик имеет возможность подать самостоятельно заявку-анкету на портале банка, прежде изучить информацию или связаться с менеджером компании. Юридическая консультация специалиста поможет определиться с выбором и правильно произвести необходимые расчеты на калькуляторе. ВТБ-24 в 2018 году планирует снизить ставки до 8-9%, и тем самым повысить лояльность к гражданам. Теперь взять ипотечный кредит не является проблемой, нужно только задаться целью и решительно подойти к выбору финансового учреждения.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Кредит

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