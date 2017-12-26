На сколько вырастут реальные зарплаты россиян в 2018 году?

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, на сколько процентов вырастут реальные зарплаты россиян в 2018 году.
По мнению министра, показатель роста будет примерно на уровне 4,1%. Силуанов отметил, что это выше, чем уровень инфляции.
"Заработные платы у нас в текущем году растут, растут в реальном выражении более чем на 3%. А в 2018 году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции", - сообщил министр Силуанов.
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