Удержать цены на бензин поможет альтернатива соглашению о стабилизации цен

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Альтернативой действующему до конца марта 2019-го года соглашению о стабилизации цен на топливо, при помощи которого правительство России планирует удерживать цены на бензин, должны стать плавающий акциз на нефтепродукты и возвратный акциз на нефть.

Эти прописанные в рамках налогового маневра механизмы сделают соглашение о стабилизации цен на бензин не актуальным, поэтому продлевать его после первого квартала наступающего года, вероятно, не будут — считает Вагит Алекперов, глава "Лукойла".

"К тому моменту, когда закончится действие соглашения, будут приняты специальные законодательные меры, которые избавят существующие договоренности от необходимости продления", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Алекперова.

По мнению Алекперова, благодаря плавающему акцизу на бензин потребители смогут чувствовать себя более комфортно и уверенно в среднесрочной перспективе. Глава "Лукойла", при этом, отмечает, что договоренности с правительством относительно ситуации на отечественном рынке топлива — это то, к чему в руководстве компании готовы всегда.

Комментируя слова главы "Лукойла", Станислав Митрахович из финансового университета РФ отметил, что позиция Алекперова в первую очередь отражает интересы компании, которой совсем не нужно продление соглашения о заморозке цен на топливо. При этом, не совсем понятно, за счет каких конкретно средств будет стабилизироваться российский топливный рынок.