"Северный поток-2" нашел способ решить "проблемы Дании"

Фото из открытых источников

"Датский вопрос", спровоцированный строительством газотранспортной системы "Северный поток - 2", решится сам собой, когда в Копенгагене осознают, что не могут повлиять на прокладку трубопровода. Об этом федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" рассказал Станислав Митрахович, главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

"Дания все еще не дала однозначного ответа на вопрос о прокладке "Северного потока - 2" по ее территориальным водам или зоне исключительного экономического влияния. Москва подала две соответствующие заявки, но не получила в ответ ни "да", ни "нет"", — заявил Митрахович, добавив, что в случае с прокладкой труб по исключительной экономической зоне, Россия и вовсе может ограничиться уведомительной заявкой, т.к. согласно Конвенции по морскому праву от 1982-го года, государства не могут препятствовать транспортным маршрутам, которые затрагивают их исключительные экономические зоны.

"Тут, впрочем, все же дискуссионный вопрос, т.к. Дания может не согласиться с тем, что газопровод относится к транспорту, хотя фактически это так, ведь речь идет о транспортной инфраструктуре", — говорит Митрахович.

Сейчас, как отмечает эксперт, власти Дании заняли выжидательную позицию, то есть, они не дают ответа на российские заявки, ожидая, как будет развиваться ситуация с санкциями вокруг газопровода. Но в итоге проблема решится сама по себе — когда в Копенгагене увидят, что в рамках "Северного потока - 2" уже проложили трубы в Финляндии и Швеции, а в Норвегии построили береговую инфраструктуру, то поймут, что деваться им просто некуда, и дадут разрешение на строительство.