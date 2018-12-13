Эксперт прокомментировал запрет Европарламентом «Северного потока-2»

Резолюция, которую принял Европейский парламент по строящемуся газопроводу "Северный поток — 2", не повлияет на реализацию проекта. В этом, как сообщает издание Nation News, уверен Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового института.
Депутаты Европарламента, напомним, проголосовали за остановку строительства "Северного потока — 2" вчера, двенадцатого декабря. В документе, который был одобрен большинством голосов, говорится, что "политический проект", который представляет собой перспективная газотранспортная система, создает значительную угрозу для общеевропейской безопасности, и, в частности, сводит на нет усилия, предпринимаемые в целях диверсификации источников энергии.
Игорь Юшков отметил, что подобные документы являются вполне ожидаемыми на фоне заявлений, доносящихся из-за океана — ранее строительство "Северного потока — 2" осудили в Вашингтоне.
"Следует понимать, что принятый Европарламентом документ не подразумевает никаких санкций, направленных против газопровода. Соответственно, "Северный поток — 2" продолжит строится, а депутаты Европейского парламента сделали очередное голословное заявление, четко, при этом, осознавая фальшивость своих слов", — говорит эксперт.
В реальности газопровод продолжает строиться активными темпами — работы идут одновременно на трех участках, а суммарная длина проложенной магистрали уже перевалила за три сотни километров.
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