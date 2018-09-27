Что будет с ценами на бензин в 2019 году?

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Предложенный главой России Владимиром Путиным налоговый маневр станет ключевым структурным изменением в нефтегазовой индустрии, и, соответственно, будет влиять на стоимость топлива. О том, как налоговый маневр повлияет на цену бензина, пишет федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

В рамках налогового маневра будет понижен предел экспортной пошлины на углеводороды — понижение ставок, при этом, будет происходить постепенно в течение следующих шести лет. Как итог, тридцатипроцентные ставки будут редуцированы до нуля. Одновременно запланировано повышение налога на добычу полезных ископаемых — рост НДПИ будет осуществляться до 2024-го.

Согласно замыслу правительства, эти меры позволят отвязать экономику Российской Федерации от колебаний на нефтяном рынке. И все бы хорошо, но налоговый маневр, по словам экспертов, будет способствовать росту цен на топливо — обыватели уже ощутили на себе последствия маневра в конце весны, когда цены на бензин ощутимо поползли вверх.

Впрочем, серьезных поводов для опасений нет — сохранение стабильных цен на бензин, по словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, является одной из приоритетных задач правительства, так что рост если и будет, то в рамках инфляции.