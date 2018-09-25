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Россия имеет амбициозные планы по СПГ

Вторник, 25 Сентября 2018 13:31
Россия имеет амбициозные планы по СПГ Фото из открытых источников

Россия возлагает довольно большие надежды на сжиженный природный газ — уверен преподаватель Финансового университета при правительстве РФ и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

 

Накануне, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", Александр Гладков, возглавляющий департамент добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации, заявил, что к 2035 году наша страна может нарастить объем производства СПГ до восьмидесяти трех миллионов тонн.

 

На данный момент объем производства российского СПГ составляет двадцать один миллион тонн, однако такие перспективные проекты, как "Дальневосточный СПГ", "Балтийский СПГ", "Арктик СПГ-2" и "Печора СПГ", могут увеличить показатель в четыре раза.

 

"Цифры, о которых говорят в Минэнерго, вполне реальны, однако следует учитывать, что если рассматривать ситуацию с рынком СПГ с точки зрения экономической целесообразности, то не все проекты, о которых говорил Гладков, нуждаются в реализации. Но, тем не менее, СПГ — это действительно очень перспективный рынок, на который у России есть очень амбициозные планы", — отмечает эксперт.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости СПГ
 
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