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Баланс или потрясение: Как союз РФ и ОПЕК повлияет на рынок нефти?

Пятница, 20 Июля 2018 11:56
Баланс или потрясение: Как союз РФ и ОПЕК повлияет на рынок нефти? Фото из открытых источников

Новая структура, которую страны - экспортеры нефти планируют создать на базе ОПЕК, будет выполнять те же функции, что и существующая организация, однако новый договор позволит снизить градус недовольства, демонстрируемого отдельными членами ОПЕК из-за слишком жестких условий.

 

Планы по созданию новой организации экспортеров нефти прокомментировал Станислав Митрахович из Фонда Национальной энергетической безопасности — эксперт уверен, что новая структура не будет представлять собой картель, которым фактически является ОПЕК.

 

"Мы пока не знаем, какие конкретно параметры будут прописаны в уставе новой организации, поэтому можно лишь делать те или иные предположения. Если там будут слишком жесткие ограничения на добычу, то наши нефтяные компании не обрадуются. Если условия будут слишком мягкими, то активизируются всевозможные спекулянты, которые будут играть на понижение", — приводит слова Митраховича федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Соблюдение баланса, как отметил эксперт, является главным условием эффективной работы будущей организации. Которая, как уточнил накануне министр энергетики РФ Александр Новак, начнет работать первого января 2019-го года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Нефть последние новости сегодня
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