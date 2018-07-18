Как Россия может смягчить "урановые" пошлины США?

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Пошлины на импорт урана в Соединенные Штаты Америки могут ударить не только по интересам Российской Федерации, но и по энергетической отрасли американской экономики, поэтому Вашингтон будет действовать крайне осторожно — говорит Станислав Митрахович, главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России.

"Россия поставляет в США не просто уран, а обогащенный уран — наша страна занимает как минимум двадцать процентов соответствующего рынка в США. Америка сократила собственное производство обогащенного урана после того, как было принято решение о его экономической нецелесообразности. Как итог — на рынке сформировались определенные технологические цепочки, которые довольно проблематично разорвать", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Митрахович отметил, что если Вашингтон введет заградительные пошлины, то Америке в срочном порядке понадобятся альтернативные поставщики обогащенного урана, а России, соответственно, предстоит найти альтернативных покупателей.

Учитывать необходимо любые сценарии, поэтому Россия должна быть готовой к введению пошлин — Москве нужно привлечь возможных покупателей обогащенного урана скидками, а также подготовить промышленность к временному сокращению производства.