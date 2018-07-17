Юрий Витренко: Россия должна Украине деньги и обязана сохранить транзит

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о намерении России сохранить транзит газа через Украину, однако ответ Витренко явно противоречит украинским интересам — говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.
Владимир Путин, напомним, сделал заявление относительно будущего транзита российского газа через Украину в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки.
Россия, по словам президента, готова сохранять транзит через Украину и после запуска "Северного потока – 2", однако Киеву следует способствовать урегулированию судебного спора межу хозяйствующими субъектами.
Комментируя слова Путина, Витренко заявил, что никаких неурегулированных споров, кроме последнего, у "Нафтогаза" и "Газпрома" просто нет. Витренко, при этом, обвинил "Газпром" в нежелании выплачивать Киеву два миллиарда долларов.
"Очевидно, что в "Нафтогазе" делают все для того, чтобы лишить Украину доходов от транзита российского газа, которые составляют важную часть украинского бюджета. Потому что условия, озвучиваемые паном Витренко, выглядят просто абсурдно — "Газпром" не может согласиться на них, так как в таком случае будет поставлять газ себе в убыток", — цитирует Юшкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
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