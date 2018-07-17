Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

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На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился на Ямале с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В ходе встречи Миллер и Артюхов отметили стратегическую важность партнерских отношений между «Газпромом» и руководством ЯНАО, говорится в сообщении АЭИ «Прайм».

«Компания «Газпром» – стратегический инвестор многих проектов округа, начиная от обустройства социальной инфраструктуры Ямала и заканчивая бурением новых скважин на суше и в Карском море. Сейчас мы вплотную разрабатываем Харасавэйское и Бованенковское месторождения. Планируем от них проложить нитку 100 км, соединяющую Бованенковскую промышленную зону с единой системой газоснабжения нашего государства», – сказал на встрече Алексей Миллер.

«Освоение Харасавэя на несколько десятилетий станет надежным фундаментом для процветания Ямала. В партнерстве с «Газпромом» мы продолжим развитие социальной инфраструктуры округа. Уже построены вахтовый жилой комплекс, электростанция, современный перинатальный центр в Ноябрьске. В ближайшем будущем думаем расширить структуру автозаправочных газомоторных станций», – подчеркнул Артюхов.