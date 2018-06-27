Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике

Министр энергетики Александр Новак заявил, что у России и США много направлений сотрудничества в энергетике, передают РИА Новости.
Он со своим американским коллегой Риком Перри обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, его нынешнего состояния и перспектив. В частности, шла речь "о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках — и в форме трубопроводного газа, и в форме СПГ".
Российский министр добавил, что "энергетика может стать драйвером развития наших отношений".
Новак также пригласил Перри на Российскую энергетическую неделю — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет с 3 по 6 октября в Москве.
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Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
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