Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что у России и США много направлений сотрудничества в энергетике, передают РИА Новости.

Он со своим американским коллегой Риком Перри обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, его нынешнего состояния и перспектив. В частности, шла речь "о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках — и в форме трубопроводного газа, и в форме СПГ".

Российский министр добавил, что "энергетика может стать драйвером развития наших отношений".

Новак также пригласил Перри на Российскую энергетическую неделю — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет с 3 по 6 октября в Москве.