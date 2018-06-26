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В России может быть объявлен федеральным День мирного использования ядерной энергии

Вторник, 26 Июня 2018 16:01
В России может быть объявлен федеральным День мирного использования ядерной энергии Фото из открытых источников

Группа российских депутатов во главе с Игорем Скляром выступила с инициативой придать учрежденному в Калужской области Дню мирного использования ядерной энергии статуса памятной даты федерального значения. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму РФ на обсуждение уже осенью этого года.

 

Игорь Скляр сообщил о том, что уже в 2019 году День мирного использования ядерной энергии может стать общероссийским на пресс-конференции в Обнинске. Мероприятие посвящено введенной в 2017 году памятной дате в Калужской области в честь запуска 26 июня 1954 года в Обнинске первой в мире АЭС. Это событие стало началом новой эпохи в энергетике и открыло перед человечеством огромные возможности использования мирного атома на благо людей.

 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, областное Заксобрание и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее поддержали идею депутата Игоря Скляра, курирующего в думском Комитете по энергетике вопросы атомной энергетики. Сам депутат рассказал: «Сергей Владиленович (Кириенко – первый замруководителя администрации президента РФ) направил мое предложение в правительство РФ, и я получил ответ от Минэнерго РФ и от Академии наук, что они поддерживают эту идею. Теперь нам предстоит выработать алгоритм реализации положительного отношения к этой идее». При этом Игорь Скляр подчеркнул, что День мирного использования атомной энергии станет значимой датой, как и День космонавтики, и подчеркнёт лидерство России в этой важной сфере. «Я думаю, что уже осенью этого года мы с вами получим ответ: если правительство выразит готовность вносить – поддержим, если они скажут «лучше депутат», я внесу вместе со своими коллегами. И этот законопроект обязательно будет. И я надеюсь, что мы в следующем году уже будем праздновать его как федеральную памятную дату», – отметил депутат.

 

На пресс-конференции в Обнинске выступила замдиректор ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского Наталья Айрапетова. Она рассказала, что развитие неэнергетических ядерных технологий – одно из основных направлений работы центра сегодня (производство новых изотопов, радиационный мониторинг окружающей среды, сельскохозяйственная радиология). Наталья Айрапетова заявила: «Мы получаем технологии, которые можно применять в обычной жизни. В прямом и переносном смысле мы пытаемся «приземлить» ядерные технологии на нашу землю. У нас существует целый портфель научно-технологических, инновационных продуктов, которые мы можем уже сейчас запустить в народное хозяйство. Например, ядерная батарейка, которая может использоваться в телефоне, в доме, а также различные накопители энергии».

 

Ядерная медицина – не менее важная сфера деятельности центра. В рамках этого направления ведется разработка продукции для диагностики онкозаболеваний и их лечения.

 

Депутат Госдумы РФ Игорь Скляр сообщил, что в Обнинске планируется создать научно-образовательный центр мирового уровня, основой которого станет атомное Сколково. В концепции его создания принимают участие ядерный университет МИФИ, госкорпорация Росатом, Курчатовский научный центр и Калужская область. Предполагается, что проект будет осуществлен в соответствии с президентским указом от 7 мая, в котором поставлена задача создать в РФ не менее 15 научно-образовательных центров. Парламентарий сказал: «Мы полностью соответствуем его концепции – университет НИЯУ МИФИ, научные институты со своими партнерами, кластеры фармацевтической промышленности, композитных материалов, ядерных технологий, индустриальная зона Ворсино. Так что для Обнинска стратегическая задача очевидна».

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Энергетика   Теги Новости
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