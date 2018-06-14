Вся наша жизнь советский анекдот, или сказ о ценах на бензин в России

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Практически на любое событие в России можно найти старый советский анекдот. Не зря Владимир Владимирович любит этот вид народного творчества. РБК сообщил о том, что «Вице-премьер Дмитрий Козак назвал невозможным сценарий, по которому стоимость бензина в России может вырасти до 100 руб. за литр. По его словам, у правительства достаточно возможностей, чтобы не допустить такого скачка цен.

Анекдот. Американский журналист спрашивает советского политического функционера: «Почему у вас народ не бастует при повышении цены в два раза. В Америке при 10% по всей стране идут забастовки?». Ответ был неожиданным для американца. Мы запускаем слух о повышении, но повышения не делаем. Народ в напряжении ждёт повышения, а его не происходит. И когда мы повышаем цены, народ с облегчением говорит, слава богу, что не хуже.

Дмитрий Козак назвал невозможным сценарий, по которому стоимость бензина в России может вырасти до 100 руб. за литр, но не исключил повышения до 80 рублей.

«Перешагнув психологически важную для биржевых игроков отметку в $100 за баррель на прошлой неделе, в прошедшие 7 дней нефтяные котировки продолжили движение в сторону отметки в $110. Вчера нефть марки Brent торговалась в районе $107». Mk.ru 20.07.2012

«Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 26 ноября по 2 декабря снизились на 0,1%, следует из сообщения Росстата. Средняя цена бензина в России по состоянию на 3 декабря составила 28,83 рубля за литр». РИА Новости. 06.12.2012

При сегодняшней методике формирования цены, в ноябре 2012 года стоимость бензина должна была быть 74 рубля за литр, но она была всего 28.83 рубля за литр.

Предложение о национализации нефтегазового комплекса не находит поддержки в правительстве, но делать, что-то надо, поэтому у меня предложение, напоминающее ленинскую идею замены продразвёрстки продналогом.

Государство должно брать налог не деньгами, а продуктом производства, то есть бензином иэ соляркой. Дать солярку и бензин военным и сельхозпроизводителям. С сельхоз производителей получить не деньги, а на пшеницу и молоко. На пшеницу устанавливать нужные России цены, за счёт регулирования объёмов продаж. Потребность в покупке бензина на «рынке» снизится и возможно на заправках стоимость бензина вернётся на уровень декабря 2012 года.

Надежда умирает последней!!!

Александр Уфаев специально для Planet Today