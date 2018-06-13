Весь Крым остался без света и связи

Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи, сообщает «Лента.ру».
По данным агентства «Крыминформ», полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.
По предварительным данным, причиной блэкаута стала авария на подстанции «Тамань», сообщает источник ТАСС. Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
Как пишет РИА Новости, в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. На автозаправки запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности.
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Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.
«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.
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