Весь Крым остался без света и связи

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Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи, сообщает «Лента.ру».

По данным агентства «Крыминформ», полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

По предварительным данным, причиной блэкаута стала авария на подстанции «Тамань», сообщает источник ТАСС. Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

Как пишет РИА Новости, в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. На автозаправки запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности.