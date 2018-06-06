Россияне нашли крайних в подорожании бензина

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели масштабное исследование, в рамках которого узнали, кого жители Российской Федерации считают виновными в повышении цен на бензин.

Опрос показал, что россияне, в основной своей массе, считают экономическую политику государства самой главной причиной роста стоимости топлива. Такого мнения придерживаются, в частности, две трети опрошенных ВЦИОМ граждан.

Сорок шесть процентов респондентов уверены, что стоимость бензина увеличивается из-за действий нефтяных компаний, сорок процентов считают, что виновато правительство, еще девятнадцать процентов винят владельцев заправок. Двенадцать процентов опрошенных граждан заявили, что виноват лично президент России Владимир Владимирович Путин.

Десять процентов считают, что подскочивший в цене бензин — это козни Запада, девять процентов говорят, что истинных виновников нужно искать и Государственной думе и Совфеде.

Большая часть опрошенных заявила, что подорожание топлива негативно повлияет на их материальное положение. Половина водителей считает, что скачок цен на бензин серьезно ударит по их кошельку.