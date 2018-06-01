Киев хочет повысить тарифы за транзит газа

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Руководство украинской энергетической компании "Нафтогаз" пригрозило российскому "Газпрому" увеличением тарифов за транзит газа по территории Украины. Стоимость транзита, как заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, будет повышена, если российская сторона будет снижать объем прокачки газа через украинскую "трубу".

Если "Газпром" сохранит действующие объемы прокачки, то есть, будет прокачивать через украинскую ГТС сто десять миллиардов кубометров газа в год, а также согласится на плановый рост тарифов в этом и следующем годах, то транзит газа в 2020-2028 годах будет обходиться Газпрому примерно в те же деньги, что и сейчас.

По данным издания "Коммерсант", полученным из надежных источников, руководство "Нафтогаза" направило перечень новых условий транзита Александру Медведеву, заместителю председателя правления "Газпрома".

Украинцы предлагают российской стороне бронировать мощности украинской ГТС, при помощи которой осуществляется доставка газа из РФ в Европу. Тарифы за транзит российского газа по территории Украины, при этом, должны быть повышены уже в 2018-2019 годах, так как в данный момент они, как считают в "Нафтогазе", заниженные.