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Казахстан хочет "выехать" на своем бензине за счет российского

Среда, 30 Мая 2018 12:22
Казахстан хочет &quot;выехать&quot; на своем бензине за счет российского Фото из открытых источников

Закрывая свой рынок для бензина из Российской Федерации, Казахстан руководствуется опасениями, согласно которым его собственное сырье может уходить в РФ из-за разницы в ценах. При этом, решение Казахстана никак не повлияет на российский рынок — говорит Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при правительстве России.

 

Казахстан, напомним, может запретить ввоз на свою территорию российского бензина, доставляемого Ж/Д транспортом. Ограничения, как сообщается, могут быть введены сроком на три месяца. Соответствующие меры были инициированы Канатом Бозумбаевым, начальником министерства энергетики Казахстана.

 

"Меры, на которые пошел Казахстан, обусловлены опасениями, согласно которым российский бензин может создавать нежелательную конкуренцию для топлива, которое производится казахстанскими модернизированными нефтеперерабатывающими предприятиями. Если на местном рынке будет бензин из РФ, то риски, связанные с излишками, существенно повышаются", — цитирует Юшкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Эксперт уверен, что меры, на которые готов пойти Казахстан, будут действовать в течение ограниченного времени. "В июле цены на бензин снизятся (в РФ), поэтому Казахстану будет уже нечего опасаться", — говорит Юшков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Казахстан
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