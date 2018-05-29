В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2»

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Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот счет сделал Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Незалежной при Совете Европы.

Украине, как уверен Кулеба, следует заключить соглашение о гарантированных поставках "голубого" топлива через свою территорию. Соответствующий договор, при этом, должен быть трехсторонним — то есть, он должен быть заключен между Киевом, Берлином и Москвой.

"Если Россия начнет поставлять газ в Европу по "Северному потоку - 2", то Украина понесет просто колоссальные убытки. Кроме того, появление нового газопровода оставит Киев без рычага политического влияния, которым является украинская "труба"", — говорит украинский постпред при Совете Европы.

Ранее, напомним, российский лидер Владимир Путин говорил, что какая-то часть российского газа будет поставляться в ЕС и после того, как газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию. Если, конечно, соответствующие поставки будут признаны экономически целесообразными. Путин, при этом, отметил, что не следует политизировать строящийся газопровод.