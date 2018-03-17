В США требуют заблокировать «Северный поток-2»

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Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».

Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты», сообщает в пятницу, 16 марта, The Washington Examiner.

Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, сообщает Лента.ру.

«Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте послания.

Как добавляет издание, администрация Трампа всячески поощряет экспорт американского природного газа в Европу и стремится потеснить Россию как ведущего поставщика топлива в эту часть света.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.