Как слова иранского министра могут повлиять на нефтяные цены?

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Когда иранский министр говорил о вероятном выходе Российской Федерации из ОПЕК+, то руководствовался, вероятно, не экономическими, а какими-то политическими соображениями. Так считает Иван Капитонов, сотрудник Института экономики РАН и доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Начальник министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, напомним, заявил накануне, что Россия может покинуть соглашение ОПЕК+, регулирующее ограничение добычи углеводородов.

Россия, при этом, является не менее ключевым участником ОПЕК+, чем, например, Саудовская Аравия. Последняя, в сравнении с октябрем 2016-го, сократила добычу на 468 тысяч баррелей, а РФ — на 300.

"В Иране есть направленные в разные стороны политические течения, поэтому для этого государства соглашение ОПЕК+ может быть и не слишком выгодным. Однако для России ОПЕК+, безусловно, является весьма полезным соглашением, поэтому, когда иранский министр говорит о выходе России из него, то, очевидно, слишком много на себя берет. Слова министра могут повлиять на цену нефти в сторону проседания, но вряд ли она упадет более, чем на доллар", — прокомментировал ситуацию Капитонов в разговоре с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".