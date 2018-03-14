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Как хитрость России перекроет газовые амбиции Украины

Среда, 14 Марта 2018 13:28
Как хитрость России перекроет газовые амбиции Украины Фото из открытых источников

Озвученные председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером сроки расторжения газовых соглашений между Россией и Украиной приблизительно совпадают с временем истечения действующих контрактов. Об этом заявил Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

 

"Последние действия "Газпрома" говорят о том, что Стокгольмский арбитраж должен обозначить принципиально другие условия сотрудничества между Россией и Украиной в газовой отрасли. Речь идет об условиях сотрудничества после 2019-го. Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до 2020-го, а затем будет осуществлен переход на стандартные для рынка рельсы, без каких-то особенно пространных условий", — приводит слова Юшкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

В общем, торговля газом с Украиной будет осуществляться по тем же условиям, которые регулируют, например, соответствующие сделки со странами Европейского союза.

 

Газовые амбиции Украины останутся в прошлом, потому что Киев уже не сможет подкреплять их безальтернативностью своей "трубы" — Россия строит новые перспективные газовые магистрали, которые оставят украинскую ГТС не у дел.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Газпром новости сегодня

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