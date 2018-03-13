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Управленцы украинской ГТС разрушат последние надежды Киева на транзит

Вторник, 13 Марта 2018 13:58
Управленцы украинской ГТС разрушат последние надежды Киева на транзит Фото из открытых источников

Украинская газотранспортная система доживает свои последние месяцы — к концу 2019 года будут запущены "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а Киев, соответственно, останется без дохода за транзит российского газа. Для того, чтобы препятствовать этому сценарию, украинские власти готовы на все.

 

Киев, в частности, предлагает сделку крупным европейским газовым операторам — они должны лоббировать интересы украинских газовых олигархов в обмен на часть прибыли от транзита газа через украинскую "трубу". Под лоббированием интересов подразумевается, само-собой, остановка строительства "Северного потока - 2".

 

Почему Киеву так мешает строящаяся ГТС? Потому что если она будет запущена, то Украина останется без огромных средств, получаемых за транзит российского газа в Европу. Большая часть этих денег оседает в карманах олигархов, но некоторый процент попадает и в дырявый бюджет Незалежной. В общем, на украинском горизонте все отчетливее маячит очередная "зрада" — если "Северный поток - 2" будет запущен, то наполнять бюджет страны будет вообще нечем.

 

"Киев готов на все, то есть даже на то, чтобы отдавать серьезную часть доходов от транзита европейским лоббистам. Проблема лишь в том, что у последних нет особого влияния ни в Америке, ни в Европе. А если какие-то попытки отрицательного влияния на строительство "Северного потока - 2" и будут фиксироваться, то партнеры "Газпрома" их оперативно пресекут", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Игоря Юшкова из Фонда национальной энергетической безопасности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Украина

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