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Польша собирается строить собственную газотранспортную систему Baltic Pipe, по которой в страну через Балтийское море будет поставляться норвежский газ. Этот проект, впрочем, стал неактуальным еще до своей фактической реализации — говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности, поделившийся соответствующими мыслями с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

Газопровод Baltic Pipe был задуман в 2001 году — в те времена поставки газа из Норвегии были довольно перспективными, так что власти Польши, проявившиеся интерес к инициативе, действительно поступали разумно в стратегическом плане.

Однако теперь, когда рентабельность добычи голубого топлива в Норвегии начала падать из-за истощения запасов в основных месторождениях, проект Baltic Pipe рискует стать никому не нужным. Ну, кроме разве что польских властей, которым необходимо добиться независимости от российских ресурсов любой ценой, чтобы выполнить требования Вашингтона.

"Если поляки все-таки построят Baltic Pipe, то окупать дорогой норвежский газ придется за счет повышения тарифов для населения. В общем, Польша нацелилась на тот же ошибочный путь, что и Литва с Украиной", — говорит эксперт.