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Украинский "Нафтогаз" может снова не выполнить обязательства, которые компания несет перед российской корпорацией "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

Речь идет о риске невыполнения условий, которые регулируют так называемый take-or-pay, то есть объем обязательного отбора российского газа "Нафтогазом". Соответствующий объем в годовом выражении составляет четыре миллиарда кубических метров газа.

Дело в том, что Украина возобновит закупку российского голубого топлива только в марте 2018-го года, поэтому даже если "Нафтогаз" будет в полном объеме соблюдать нормы суточного отбора газа, то до конца года сможет приобрести всего 3.9 млрд кубометров топлива, что несколько меньше, чем положенный по контракту объем.

В общем, Украине придется закупать российский газ по максимуму, если в Киеве не хотят снова не выполнить контракт и нести положенную за это ответственность. Закупка российского газа, при этом, не очень-то согласуется с картиной, которую в сознании украинского обывателя пытается нарисовать киевская пропаганда. И действительно — европейские суды заставляют Украину покупать проклятый газ у ненавистного оккупанта, ну как же так, ну куда вообще катится мир?