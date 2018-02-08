«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд

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Строительство газопровода "Турецкий поток" потребует инвестиций в объеме семи миллиардов американских долларов — заявил Андрей Круглов, заместитель председателя правления государственной корпорации "Газпром".

Круглов, как сообщают СМИ, сделал соответствующее заявление выступая на мероприятии, которое было организовано в Лондоне по случаю Дня инвестора.

Предварительная оценка инвестиций в "Турецкий поток", по словам зампредседателя правления госкорпорации "Газпром", была ниже шести миллиардов долларов, однако сейчас показатель был несколько пересмотрен в сторону увеличения.

"Мы рассматриваем такие возможности, как привлечение проектного финансирования, однако исходя из объективной реальности, "Турецкий поток", вероятнее всего, будет изначально финансироваться из бюджета корпорации "Газпром". В дальнейшем проект будет рефинансироваться при помощи выпуска проектных облигаций. В общем, мы применим систему финансирования, ранее уже использованную при строительстве "Северного потока"", — рассказал Круглов.

Ранее появилась новость о налоговых льготах, которые предложила Турция компаниям, задействованным в строительстве "Турецкого потока".