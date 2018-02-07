Что теряет ЕС, препятствуя "Северному потоку-2"?

Маттиас Варниг, глава Nord Stream 2 AG, заявил, что компания будет добиваться компенсации, если законодательство Европейского союза, регулирующее газовую отрасль, будет изменено. Это, по словам Александра Фролова, заместителя директора Института национальной энергетики — довольно серьезный сигнал для ЕС.
"Nord Stream 2 AG показала, что если Европейская комиссия будет пытаться блокировать проект "Северный поток-2" на законодательном уровне, то просто упрется в законы ЕС. То есть, речь будет идти об очень серьезном прецеденте, который не получится просто проигнорировать. Уже сейчас мы видим, что Еврокомиссия пытается перешагнуть через международные правовые нормы, когда говорит о том, что положения Третьего энергопакета распространяются на весь "Северный поток-2". В международном праве четко прописано, что законы государств распространяются только на их суверенную территорию и прибрежные воды", — приводит слова Фролова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Блокируя "Северный поток-2", отмечает Фролов, европейские чиновники буквально "стреляют себе в ногу". Просто потому, что газотранспортные магистрали Европы представляют собой изношенные объекты, в ремонт и модернизацию которых никто не вкладывался вот уже четверть века.
"Если Европа блокирует новые газопроводы, то можно говорить о том, что она живет одним днем. Если на существующих газопроводах произойдет какая-нибудь серьезная авария (а она может, как показал случай в Баумгартене), стоимость газа для европейцев увеличится как минимум в два раза, а это будет означать экономическую катастрофу", — добавляет эксперт.
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