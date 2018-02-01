Решение, которое позволяет снизить потребление электроэнергии от 50 до 75%, представлено в «Супермаркете технологий» АНО «АТР»

Фото из открытых источников

В «Супермаркете технологий» Агентства по технологическому развитию появилась интеллектуальная система управления (ИСУ) светодиодным освещением «Sunrise».

Среди преимуществ, которые заявлены владельцем технологии, можно выделить простоту масштабирования проектов освещения и кастомизацию интеллектуальной системы освещения под конкретные условия - есть несколько готовых предложений для освещения административных, общественных и образовательных сооружений, производственных помещений, логистических комплексов, птицефабрик, парковок и гаражей, а также система управления уличным освещением.

ИСУ «Sunrise» - это программно-аппаратный комплекс для управления уровнем освещенности и энергопотреблением систем электроосвещения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. При помощи датчиков собственной разработки, система анализирует внешнюю среду и принимает решения, основываясь на заложенных в ней сценариях.

Она представляет собой набор светодиодных светильников, беспроводных контроллеров управления светильниками, цифровых датчиков и программного обеспечения, используя которые ИСУ анализирует определенные сценарием внешние факторы - движение, освещенность, - и на основе получаемой информации плавно регулирует яркость светильников в заданных зонах. Благодаря системе управления, возможно добиться снижения уровня потребления электроэнергии на освещение от 50% для офисов и дорог, до 75%, если речь идёт о логистических комплексах и складских помещениях.

Система интеллектуального освещения уже подтвердила свою надежность - она функционирует на различных объектах, в том числе на предприятиях энергетического сектора, птицефабрике и в современных логистических парках без сбоев более 4-х лет. Среди прочих преимуществ ИСУ можно выделить работу по беспроводным каналам передачи данных, возможность управлять системой в ручном и автоматическом режимах, а также простоту масштабируемости и эксплуатации. Средний период окупаемости ИСУ «Sunrise» составляет 2,5 года