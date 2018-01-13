Даниэль Смит: перерабатывая отходы в энергию, можно решить проблему обращения с мусором

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На портале Федерального агентства новостей размещен материал, написанный Даниэль Смит (канадский общественник и политик). Публикация посвящена мусорной проблеме в провинции Альберта, выступающей четвертой по величине и одной из самых богатых провинций Канады. Так, Китай отказывается принимать на переработку местный мусор, а жители города Коронейшн (провинция Альберта) продолжают жаловаться на то, что на их земле захоранивают отходы.

Интересно, что в Швеции проблему с мусором успешно решают с 1904-го года. Именно тогда в ней начали заниматься сжиганием отходов, и сейчас в этой стране работают 32 мусоросжигательных завода (МСЗ). Шведы настолько успешно решили проблему, что даже ежегодно импортируют 1,3 миллиона тонн мусора из Великобритании, Ирландии и Норвегии. Интересно, что сжигается он не полностью, самая ценная его часть перерабатывается.

Стоит отметить, что в России проблема обращения с мусором также актуальна. На протяжении многих лет отходы утилизировались в Московской области и Татарстане. Больше так делать нельзя. В результате, в Подмосковье будет построено четыре современных МСЗ, а в Татарстане — один. В рамках проекта, реализацией которого будет заниматься «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»), в Московской области построят 70 сортировочных станций, 50 перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. На создание полноценной и функционирующей системы раздельного сбора и переработки мусора потребуется от десяти до пятнадцати лет.