В Нафтогазе заговорили о преимуществах покупки газа напрямую у России

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Юрий Витренко, коммерческий директор украинского "Нафтогаза", держит украинцев за дураков. Иначе и не объяснишь его противоречащие друг другу заявления, согласно которым Украине выгодно покупать российский газ то напрямую у "Газпрома", то по реверсным схемам.

По решению Стокгольмского суда, которое было вынесено по длительному разбирательству между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина была обязана купить несколько миллиардов газа у российского "Газпрома" напрямую. Ранее пан Витренко говорил, что покупать газ у "Газпрома" — это ужасно невыгодно и вообще непрогрессивно, а теперь, после решения суда, вынесенного не в пользу Киева, говорит, что прямые поставки голубого топлива — необыкновенно выгодны.

Если отвлечься от противоречивых заявлений главы "Нафтогаза", то окажется, что прямые поставки — это действительно выгодно, поскольку ценообразование в таком случае осуществляется гораздо более прозрачно. Но в Украине этот простой факт преподнесли как очередную "перемогу", якобы одержанную в суде.

«Наблюдать за паном Витренко очень увлекательно. Раньше он рассказывал сказки про дешевый европейский газ, а теперь перечеркнул все уже сказанное и заявил, что на самом деле покупать газ у Европы по реверсу невыгодно, а у "Газпрома" выгодно. Но из-за того, что "Газпром" все-таки принадлежит "стране-оккупанту", в Украине еще, дескать, подумают, покупать у него газ или нет. Хотя фактически у Киева нет выбора», — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Игоря Юшкова из Фонда национальной энергетической безопасности.