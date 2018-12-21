МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

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В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году.

МВД России подготовило законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О полиции» и раскрыло его основные положения. Об этом сообщается на сайте министерства.

Уведомление о таком проекте было опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов еще в начале декабря, но суть предлагавшихся изменений тогда изложена не была. К 20 декабря документ прошел этап общественных обсуждений, сейчас проводится независимая антикоррупционная экспертиза, пишет РБК.

В законопроекте конкретизируются обязанности и права полиции, а также исключаются нормы, носящие «неопределенный характер».

Так, ведомство намерено наделить полицию правом вскрывать автомобили для спасения людей, например, в случае, если в машине находится ребенок без присмотра или человек, нуждающийся в медицинской помощи, или если преступник запер себя в автомобиле. ​Для этого закон предлагается дополнить ст. 15 «Вскрытие транспортного средства» (сейчас статья с таким номером посвящена правам полицейских при вхождении в жилые помещения). Также полиции предлагается дать право вскрывать автомобили «для пресечения преступления», для осмотра автомобиля, если есть основания «полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота», а также для извлечения пьяного водителя, который совершил ДТП или другое правонарушение. Открывать автомобили полицейские смогут в рамках проверки сообщений об угрозе террористического акта или для расследования обстоятельств несчастного случая.

Кроме того, сотрудникам полиции предлагают предоставить право досматривать граждан для пресечения воровства, в том числе если полицейские подозревают, что те скрывают похищенное имущество при себе.

В МВД также намерены уточнить профиль организаций, куда сотрудники полиции могут доставлять нетрезвых граждан. «Принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств», — отмечают в министерстве.

Летом 2017 года замглавы МВД Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности потребовал ввести «презумпцию доверия» к российским полицейским. По его словам, это подразумевает, что действия правоохранителей «априори считаются правомерными».

В апреле 2017 года единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев предложили наделить полицейских правом стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения нападения на государственные объекты. В законопроекте они также предлагали наделить полицейских правом проникать в жилые помещения и на земельные участки, вскрывать автомобили и стрелять по женщинам, если у них нет «видимых признаков беременности». Однако однопартийцы попросили их отозвать этот документ.

Предложенные расширения полномочий полицейских верны в теории, но злоупотребления более чем возможны в правоприменительной плоскости, сказал в разговоре с РБК адвокат, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. «Злоупотребления более чем возможны. Эти тезисы верны, если рассматривать образ идеального полицейского, который соблюдает все нормы, четко следует букве закона. Но в России для понимания реальной ситуации достаточно посмотреть статистику по коррупционным преступлениям среди сотрудников полиции», — отметил он.