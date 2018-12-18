INFINITI VC-Turbo включен в список десяти лучших моторов года по версии Wards

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Новый VC-Turbo - первый в мире серийный ДВС с изменяемой степенью сжатия - назван в числе 10 лучших двигателей года по версии издания Wards. Подробнее - в материале Planet Today.

«Новый VC-Turbo, дебютировавший на новейшем премиальном кроссовере INFINITI QX50 в начале 2018-го, стал двигателем который в буквальном смысле подстраивается под каждого водителя, обеспечивая образцовую динамику и экономичность, - подчеркнул Майк Коллеран, Вице-президент и управляющий директор INFINITI Americas. – На протяжении всего года новый QX50 обновляет рекорды продаж, быстро превратившись в одну из самых популярных моделей INFINITI».

В нынешнем году влиятельный конкурс «10 лучших моторов года по версии Wards» (Wards 10 Best Engines) отмечает 25-летний юбилей. В рамках испытаний двигатель VC-Turbo сравнивали с новейшими и модернизированными моторами автомобильных брендов со всего мира, а также с победителями прошлогоднего конкурса.

«Двигатель VC-Turbo от INFINITI - это поистине новое слово в автоиндустрии, и мы очень быстро поняли, что он станет одним из лучших на рынке, - сказал Том Мерфи, управляющий Wards Auto. – Его высокая мощность и в тоже время экономичный характер обеспечивают автомобилю уверенную динамику, которую мы привыкли ожидать от бензиновых моторов V6. С точки зрения технологий новый VC-Turbo - это настоящее чудо. Достаточно представить, что внутри двигателя по воле водителя и совершенно незаметно для него происходит процесс увеличения хода поршня!»