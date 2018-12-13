ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

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Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — сказал он.

При этом Митрошин отметил, что временный запрет на внесение поправок в ПДД касается только Министерства внутренних дел. Он подчеркнул, что МВД не готово гарантировать, что изменения не смогут ввести Минтранс или правительство, пишет РБК.

«Не надо баловаться этими изменениями», — добавил Митрошин.

В свою очередь глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что многие граждане, которые планируют получить права и сесть за руль, просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

Также он отметил, что постоянно меняющиеся правила в большей степени до населения не доводятся. По мнению главы ГИБДД, на каком-нибудь ресурсе можно попробовать информировать граждан об изменениях и поправках.