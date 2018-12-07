Пользователи портала AutoGuide.com назвали новый INFINITI QX50 лучшим премиальным SUV года

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Новый INFINITI QX50 стал лучшим премиальным кроссовером года по версии портала AutoGuide.com. Подробнее - в материале Planet Today.

Имя победителя определяли читатели более чем 700 автомобильных сайтов, входящих в структуру AutoGuide.com. В итоге новейший INFINITI QX50 набрал больше очков, чем все другие новейшие премиальные модели, опередив в том числе Cadillac XT4, Audi Q8, Lexus UX, BMW X5, Rolls-Royce Cullinan, Volvo XC40, Mercedes G-Класса, Porsche Cayenne, BMW X2, Jaguar I-Pace и Jaguar E-Pace.

«Интерьер нового QX50 задает новые стандарты в сегменте, - отметил Джоди Лай, главный редактор AutoGuide.com. – Добавьте к этому великолепный дизайн и отличный двигатель VC-Turbo, и у вас на руках беспроигрышный вариант!»