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Канадцы покажут бронированный внедорожник для конца света

Пятница, 28 Сентября 2018 14:10
Канадцы покажут бронированный внедорожник для конца света Фото из открытых источников

С восьмого по десятое октября в Вашингтоне (США) будет проходить специализированная автомобильная экспозиция, в рамках которой общественности представят бронированный внедорожник Roshel Senator Armoured Rescue Vehicle.

 

По данным информационного портала "НьюИнформ", речь идет об автомобиле, все достоинства которого можно будет оценить в полной мере в условиях, например, постапокалипсиса. Еще бы, ведь Roshel Senator представляет собой просто какую-то бронекапсулу на колесах, выдерживающую попадание не только пуль калибра 7.62 мм, но и осколков от гранат и мин.

 

Приводится в движение это чудо силами 6.7-литрового турбированного силового агрегата, который генерирует мощность, эквивалентную 330 лошадиным силам.

 

Автомобиль построен на базе внедорожника Ford Super Duty — об этом не говорится явно, но судя по некоторым особенностям интерьера, засветившимся на фотографиях, в основе бронированного внедорожника именно F-Series от Ford.

 

Броневик будет продаваться в двух версиях — для гражданских лиц и для военных. Особенный интерес вызывает последняя, однако ее продажа, как несложно предположить, будет ограничена.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Внедорожники новости
 
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