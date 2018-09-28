В России меняются правила регистрации автомобилей‍

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Министерство внутренних дел утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД. Соответствующий приказ уже опубликован ведомством на официальном портале правовой информации.

Нововведения вступят в силу с 6 октября. Так, документ разрешает ставить на учет электронными паспортами, которые будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях. Также в электронный ПТС будут включены сведения о ДТП. Паспорта будут выдавать при совершении сделок купли-продажи или по требованию самих граждан, пишет autonews.ru.

Кроме этого, документ упрощает процедуру согласования при замене двигателя на идентичный. Теперь водитель может установить на автомобиль новый мотор и ездить без каких-либо дополнительных действий. По данным «Коммерсанта», инспектора ДПС теперь на дороге не будут ничего не сверять, поскольку номер мотора не относится к регистрационным данным — он указывается только в ПТС, его водитель возить с собой не обязан. Таким образом, для замены мотора водителю больше не надо посещать ГИБДД.

С 6 октября зарегистрировать машину можно будет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдается взамен утерянного паспорта. Также МВД решило продлить до года срок хранения в подразделении регистрационного знака с проданной машины.