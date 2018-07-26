Toyota Hilux получил новую специальную серию Exclusive

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Российский офис компании Тойота представил новую версию популярного пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive. Подробнее - в материале Planet Today.

Toyota Hilux Exclusive получил индивидуальный дизайн переднего бампера, решетки радиатора, легкосплавных колесных дисков, а также несколько дополнительных уникальных штрихов, подчеркивающих флагманскую роль версии в ряду комплектаций легендарного пикапа.

Интерьер новой специальной серии выполнен в строгом черном цвете и отличается обивкой сидений из перфорированной кожи, оригинальным оформлением панели приборов, черной отделкой потолка и заменой серебристых акцентов на черный лак.

Максимальная цена перепродажи эксклюзивной версии Toyota Hilux составит от 2 699 000 рублей.

ООО «Тойота Мотор», 26 июля 2018 года – В 2018 году самый популярный пикап в мире, символ брутальности и надежности Toyota Hilux празднует свое 50-летие. За полувековую историю автомобиль значительно изменился как внешне, так и по оснащению, пройдя путь от утилитарного транспортного средства до одного из лучших автомобилей для активного отдыха. Специально для поклонников модели 26 июля на российском рынке стартует прием заказов на новую флагманскую версию пикапа – Toyota Hilux Exclusive.