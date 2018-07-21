Легендарный Volkswagen Golf GTI будет снят с производства

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Популярная автомобильная компания Volkswagen вынуждена окончить производство одной из наиболее популярных своих моделей. Легендарный Golf GTI, который производится уже более 40 лет, будет вынужден прекратить свое существование из-за вступающих в силу экологических стандартов.

В скором времени в Европе начнет действовать очередной закон об экологических стандартах для автомобилей WLTP. К 1 сентября нынешнего года все автомобильные концерны, которые рассчитывают на европейские рынки, будут вынуждены полностью перерабатывать моторные системы своих авто. Под санкции попадают детища многих популярных автомобильных брендов. Одним из них и является легендарный Volkswagen Golf GTI.

Руководители компании, просчитав все возможные убытки от переработки 2-литрового движка GTI, пришли к выводу, что достаточно спорное капиталовложение. А потому решились на столь отчаянный шаг.

Конечно же, фанатам автомобиля не стоит унывать. Ведь Volkswagen работает над целым рядом автомобилей с приставкой GTI. В скором времени на рынки выйдет GTI Performance и TCR. Да и, возможно, в будущем немецкая компания пересмотрит свое отношение к «закрытому» автомобилю и вновь возьмется за его производство.