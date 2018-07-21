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Легендарный Volkswagen Golf GTI будет снят с производства

Суббота, 21 Июля 2018 11:49
Легендарный Volkswagen Golf GTI будет снят с производства Фото из открытых источников

Популярная автомобильная компания Volkswagen вынуждена окончить производство одной из наиболее популярных своих моделей. Легендарный Golf GTI, который производится уже более 40 лет, будет вынужден прекратить свое существование из-за вступающих в силу экологических стандартов.

 

В скором времени в Европе начнет действовать очередной закон об экологических стандартах для автомобилей WLTP. К 1 сентября нынешнего года все автомобильные концерны, которые рассчитывают на европейские рынки, будут вынуждены полностью перерабатывать моторные системы своих авто.  Под санкции попадают детища многих популярных автомобильных брендов. Одним из них и является легендарный Volkswagen Golf GTI.

 

Руководители компании, просчитав все возможные убытки от переработки 2-литрового движка GTI, пришли к выводу, что достаточно спорное капиталовложение. А потому решились на столь отчаянный шаг.

 

Конечно же, фанатам автомобиля не стоит унывать. Ведь Volkswagen работает над целым рядом автомобилей с приставкой GTI. В скором времени на рынки выйдет GTI Performance и TCR. Да и, возможно, в будущем немецкая компания пересмотрит свое отношение к «закрытому» автомобилю и вновь возьмется за его производство.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Авто   Теги автомобили Volkswagen
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