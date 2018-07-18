Автономное вождение в городах: компании Bosch и Daimler выбирают платформу искусственного интеллекта Nvidia

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Автономные беспилотные автомобили – это сложные компьютеры на колесах. Чтобы в будущем они автоматически справлялись с городским движением, им потребуется еще больше вычислительной мощности из-за большого количества данных, поступающих с установленных по отдельности датчиков. Подробнее - в материале Planet Today.

Компании Bosch и Daimler совместно работают над тем, чтобы запустить полностью автономное и беспилотное движение на городских улицах, и уже определили вычислительную мощность, необходимую для будущей системы. Обе компании выбрали американскую технологическую компанию Nvidiaпоставщиком искусственного интеллекта для создания платформы. Искусственный интеллект – важная составляющая для сети отдельных управляющих двигателем блоков автономных и беспилотных автомобилей. Согласно договоренностям, Nvidia предоставит свою платформу Drive Pegasus, управляемую высокотехнологичными автомобильными процессорами, за которые отвечает искусственный интеллект, и системное программное обеспечение, которое будет обрабатывать алгоритмы управления автомобилем, созданные компаниями Bosch и Daimler, с помощью методов машинного обучения. Как результат, сеть управляющих двигателем блоков будет достигать вычислительной способности в сотни триллионов операций в секунду. Для сравнения подобных цифр могут достичь как минимум шесть синхронизированных высокоразвитых компьютерных станций. Компании Bosch и Daimler смогут также использовать экспертные знания Nvidia для дальнейшего развития платформы.

Данные с сенсоров будут обрабатываться за доли секунды

Чтобы автономное вождение в городе стало реальностью, необходимо создать универсальную отказоустойчивую архитектуру информационных систем. Уровень эффективности сети управляющих блоков должен быть не ниже, поскольку ориентация в городском движении требует огромного количества работы. Эта сеть обрабатывает всю информацию, полученную с каждого отдельного сенсора: радиолокационного, видео, лидарного и ультразвукового. Только один видеосенсор, как, например, Bosch стереовидеокамера, получает 100 гигабайт данных за один километр. Сеть управляющих блоков сопоставляет полученные данные со всех сенсоров в процессе их обобщения. Затем за несколько долей секунды система оценивает полученную информацию и выстраивает траекторию движения автомобиля. Это происходит так же быстро, как реакция человека на прикосновение: мозгу необходимо от 20 до 500 миллисекунд, чтобы получить эту информацию. Компании Bosch и Daimler объединяют многолетний опыт в разработке функциональных систем безопасности. Чтобы получить максимальный уровень надежности, необходимые вычислительные операции происходят параллельно в нескольких цепочках. В случае маловероятной поломки результаты параллельных исчислений можно будет получить за одно мгновение.