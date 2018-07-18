Среда 18 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Автономное вождение в городах: компании Bosch и Daimler выбирают платформу искусственного интеллекта Nvidia

Автономное вождение в городах: компании Bosch и Daimler выбирают платформу искусственного интеллекта Nvidia

Среда, 18 Июля 2018 09:23
Автономное вождение в городах: компании Bosch и Daimler выбирают платформу искусственного интеллекта Nvidia Фото из открытых источников

Автономные беспилотные автомобили – это сложные компьютеры на колесах. Чтобы в будущем они автоматически справлялись с городским движением, им потребуется еще больше вычислительной мощности из-за большого количества данных, поступающих с установленных по отдельности датчиков. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Компании Bosch и Daimler совместно работают над тем, чтобы запустить полностью автономное и беспилотное движение на городских улицах, и уже определили вычислительную мощность, необходимую для будущей системы. Обе компании выбрали американскую технологическую компанию Nvidiaпоставщиком искусственного интеллекта для создания платформы. Искусственный интеллект – важная составляющая для сети отдельных управляющих двигателем блоков автономных и беспилотных автомобилей. Согласно договоренностям, Nvidia предоставит свою платформу Drive Pegasus, управляемую высокотехнологичными автомобильными процессорами, за которые отвечает искусственный интеллект, и системное программное обеспечение, которое будет обрабатывать алгоритмы управления автомобилем, созданные компаниями Bosch и Daimler, с помощью методов машинного обучения. Как результат, сеть управляющих двигателем блоков будет достигать вычислительной способности в сотни триллионов операций в секунду. Для сравнения подобных цифр могут достичь как минимум шесть синхронизированных высокоразвитых компьютерных станций. Компании Bosch и Daimler смогут также использовать экспертные знания Nvidia для дальнейшего развития платформы. 

 

 Данные с сенсоров будут обрабатываться за доли секунды

 

Чтобы автономное вождение в городе стало реальностью, необходимо создать универсальную отказоустойчивую архитектуру информационных систем. Уровень эффективности сети управляющих блоков должен быть не ниже, поскольку ориентация в городском движении требует огромного количества работы. Эта сеть обрабатывает всю информацию, полученную с каждого отдельного сенсора: радиолокационного, видео, лидарного и ультразвукового. Только один видеосенсор, как, например, Bosch стереовидеокамера, получает 100 гигабайт данных за один километр. Сеть управляющих блоков сопоставляет полученные данные со всех сенсоров в процессе их обобщения. Затем за несколько долей секунды  система оценивает полученную информацию и выстраивает траекторию движения автомобиля. Это происходит так же быстро, как реакция человека на прикосновение: мозгу необходимо от 20 до 500 миллисекунд, чтобы получить эту информацию.  Компании Bosch и Daimler объединяют многолетний опыт в разработке функциональных систем безопасности. Чтобы получить максимальный уровень надежности, необходимые вычислительные операции происходят параллельно в нескольких цепочках. В случае маловероятной поломки результаты параллельных исчислений можно будет получить за одно мгновение. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Bosch
Главное за сутки
Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский На семьдесят пятом году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Владислав Жуковский, знакомый многим россиянам по популярному когда-то телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О смерти актера сообщили официальные представители Красноярского…
Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом сообщил источник в военной сфере. По его словам,…
Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина…
Читайте также
УАЗ выпустил юбилейную версию легендарной «Буханки»‍ УАЗ выпустил юбилейную версию легендарной «Буханки»‍ Легендарный УАЗ-452, он же "Буханка" (или "Батон"), возвращается — Ульяновский автомобильный завод, как сообщает автомобильный портал the-avto.ru, планирует возобновить производство этого полноприводного вездехода. "Буханку" начнут производить снова в рамках особого…
Bosch и Daimler: мегаполис в Калифорнии станет первым городом с автономным вождением Bosch и Daimler: мегаполис в Калифорнии станет первым городом с автономным вождением Bosch и Daimler ускоряют разработку полностью автономного беспилотного вождения (SAE, уровень 4/5) в городе и окончательно определились с направлением дальнейшей работы. Подробнее - в материале Planet Today. В качестве места…
Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты Институт Палеонтологии и Геологии монгольской академии наук совместно с гонконгским отделением «Клуба исследователей» при поддержке INFINITI Motor Company, объявляют о грандиозном прорыве в методологии палеонтологических исследований и значительных ценных находках. …
Тема дня
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал

После переговоров с Дональдом Трампом с президентом России Владимиром Путиным захотел побеседовать ж...

Фото
Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.