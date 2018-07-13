Атлет Toyota в финале международного контеста

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Лето 2018 греет не солнце, а жаркие выступления наших спортсменов на международном уровне. Очередным поводом купить флаг России и вспомнить слова гимна стало лидерство топового MTB-райдера и атлета #ToyotaTeamRussia Паши Алехина в категории «Спорт» на международном контесте Toyota Universal Street Games. Подробнее - в материале Planet Today.

Toyota Universal Street Games – это «альтернативные Олимпийские игры», в которых представители уличных субкультур могут заявить о себе всему миру под лозунгом «Совершай невозможное».

На протяжении трех месяцев лучшие спортсмены, танцовщики и музыканты из разных стран шумели на улицах, записывая самые невозможные видео своих выступлений, чтобы подать видеозаявку на https://universalstreetgames.com. Это была настоящая битва стилей, вкусов и техники за сердца зрителей, голосовавших онлайн.

Свыше 350 претендентов на звание «Короля улиц» попытали удачу, и только трое из каждой категории прошли в финал. И среди лидеров – Паша Алехин, многократный призер российских и международных экстрим-контестов, атлет Team Toyota Russia и Red Bull.

С 15 по 21 июля Паша примет участие в грандиозном Road Trip по Соединенным Штатам Америки, чтобы исследовать уличную культуру. На протяжении 7 дней 9 лидеров из трех категорий будут путешествовать на Toyota C-HR, Toyota Camry, Toyota Tacoma и Toyota RAV4, знакомиться с историей, культурой и будущим городских улиц и делиться со зрителями отчетом по хештегу: #TeamToyotaUSG.

Кроме того, участники будут тренироваться и обмениваться опытом, чтобы круто выступить на грандиозном финале Universal Street Games 21 июля.

Финал USG пройдет на крупнейшем и известнейшем во всем мире контесте X-Games в Миннеаполисе, куда мечтает попасть каждый прорайдер. Именно там Паше Алехину представится шанс вновь показать всему миру, что в России самые прогрессивные райдеры.

И пока он нервничает и тренируется днями и ночами, чтобы забрать очередную награду в копилку российских атлетов, любой пользователь может до 21 июля оставить свой голос за Пашу на сайте https://universalstreetgames.com., используя профиль Facebook. Это как минимум борьба за приз зрительских симпатий.

А уже 21 июля с 21:00 по Москве нам всем нужно будет неистово голосовать на том же сайте за победу Паши в финале Universal Street Games. Победителя определят по сумме голосов зрителей X-Games и жюри.