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Ученые: Математика поможет в борьбе с «пробками»

Пятница, 13 Июля 2018 13:08
Ученые: Математика поможет в борьбе с «пробками» Фото из открытых источников

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на разработку современных решений по анализу, моделированию и оптимизации транспортных процессов. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Результатом проекта должен стать пилотный вариант интеллектуальной транспортной системы для Владивостока, которая улучшит качество жизни в городе и будет способствовать его развитию. Исследование рассчитано на три года.

 

Как сообщил руководитель проекта, профессор кафедры математических методов в экономике Школы естественных наук ДВФУ Евгений Нурминский, интеллектуальные транспортные системы используются в зарубежных странах уже около 40 лет (InSync — в США, SCATS — в Австралии и Юго-Восточной Азии). Подобные системы востребованы и в России, особенно в городах с такой сложной транспортной ситуацией, как Владивосток.

 

«Цель нашего проекта — создание набора инструментов, моделей и методов для реализации интеллектуальных транспортных систем на основе технологий Big Data, которые анализируют большой объем разнообразных данных. Мы работаем над созданием собственных методов перспективного планирования транспортных систем и разрабатываем технологии оперативного управления ими, в том числе на основе нейронно-сетевого подхода и детального имитационного моделирования», — сообщил профессор Нурминский.

 

Ученые полагают, что с помощью их разработок можно будет создать информационно-вычислительную систему, которая будет прогнозировать загрузку транспортной системы Владивостока в зависимости от разных условий и поставленных задач. В режиме реального времени она сможет учитывать аварии, перекрытия движения, погодные условия, пробки и будет предлагать оперативные сценарии для решения возникающих проблем. Также система позволит производить объективную оценку экономических, экологических, социальных эффектов от различных транспортных проектов.

 

В проекте участвуют доцент Школы естественных наук ДВФУ Евгения Воронцова, ученые Сибирского и Дальневосточного отделений Российской академии наук и академических институтов Москвы. К работе также привлекаются студенты разных школ ДВФУ, каждый из них может найти интересующую его тематику — от анализа данных космического наблюдения за транспортной ситуацией до разработки систем управления беспилотными автомобилями.

 

Отметим, что группа исследователей под руководством профессора Нурминского стала победителем конкурса РФФИ 2018 года на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных исследований по теме «Информационные технологии в цифровой экономике». Проект прошел очень жесткий отбор, и этот результат объясняется как высоким научным уровнем исследователей, так и их результатами, получившими мировую известность. 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости пробка
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