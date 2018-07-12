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Bosch и Daimler: мегаполис в Калифорнии станет первым городом с автономным вождением

Четверг, 12 Июля 2018 16:41
Bosch и Daimler: мегаполис в Калифорнии станет первым городом с автономным вождением Фото из открытых источников

Bosch и Daimler ускоряют разработку полностью автономного беспилотного вождения (SAE, уровень 4/5) в городе и окончательно определились с направлением дальнейшей работы. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В качестве места для первых эксплуатационных испытаний партнеры выбрали Калифорнию. Во втором полугодии 2019 года Bosch и Daimler предложат клиентам осуществить поездку на автономных транспортных средствах по выбранным маршрутам в одном из калифорнийских мегаполисов. Предусмотрено, что проводить эти эксплуатационные испытания и разрабатывать сервис по передвижению на основе приложения будут службы обеспечения мобильности Daimler. Пилотный проект продемонстрирует, как можно разумно объединить мобильные приложения, такие, как приложения для каршеринга (car2go), вызова такси (mytaxi) и многофункциональные платформы (moovel), и как это повлияет на будущее персональных перевозок. Кроме того, партнеры выбрали американскую технологическую компанию Nvidia поставщиком платформы искусственного интеллекта как компонента сети блоков управления.

 

Для совместной разработки системы вождения полностью автономных и беспилотных транспортных средств Bosch и Daimler объединили свой автомобилестроительный опыт, накопленный за десятилетия работы и позволяющий привнести зрелые и безопасные инновации на рынок. Обе компании руководствуются общими принципами:

 

«Наша цель – представить безопасную, надежную и полностью функционирующую систему, - заявил доктор Майкл Хафнер, руководитель отдела беспилотного вождения в Daimler AG. – Безопасность для нас - наивысший приоритет, именно она является главной темой всех стадий разработки на пути к серийному производству. Когда нет полной уверенности, тщательное тестирование гораздо важнее скорости».

 

«Процесс создания автономного вождения до стадии готовности к запуску серийного производства похоже на десятиборье, - добавляет доктор Штефан Хёнле, старший вице-президент бизнес-сектора автономного вождения в Группе компаний Bosch. – Недостаточно быть хорошими в паре отраслей. Как и нам, вам необходимо освоить все дисциплины. И только тогда мы сможем внедрить безопасное автономное вождение на дороги городов».

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Bosch
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