В России изменится порядок регистрации новых автомобилей

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В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», с финальной редакцией которого ознакомился “Ъ”.

Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит возможность регистрации новых машин у дилеров без посещения Госавтоинспекции. ГИБДД будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, но отношения к выдаче номеров иметь не будет — этим будут заниматься аккредитованные частные фирмы. А вот аукционов для покупки «красивых» номеров автовладельцам ждать, видимо, уже не стоит — депутаты решили от этой идеи отказаться, хотя ранее поручение на эту тему давал Владимир Путин.

Вчера комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона «О государственной регистрации транспортных средств». Документ вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (экс-глава ГАИ России), был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Как сообщал “Ъ”, в июле 2017 года свои поправки к проекту направила ГИБДД. Глава парламентского комитета по транспорту Евгений Москвичев вчера назвал документ «выстраданным».

Таблицы поправок, которые комитет рекомендовал принять, еще не опубликованы, но “Ъ” удалось с ними ознакомиться: проект существенно переработан, но общая концепция сохранена. Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Чтобы предоставить новый сервис клиенту, дилер должен будет выполнить ряд условий: у него должен быть договор с производителями (или с представителями автозавода), а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Если все условия выполнены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр. Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, получив «добро» от подразделения, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу. Регистрация авто в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС.

Интерес также представляют нововведения, касающиеся номеров. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы). Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а сами знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя. К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы. Скорее всего, МВД после принятия закона добьется существенной экономии: сейчас закупкой автономеров (через тендеры) и распределением их между регионами занимается Центр специального назначения в области безопасности движения МВД, на это тратится ежегодно сотни миллионов рублей. Средняя цена автономера, по данным полиции, при закупке составляет 400–500 руб. в зависимости от региона и поставщика. Вместе с тем, по подсчетам “Ъ”, сейчас государство ежегодно получает в виде пошлин примерно 4–5 млрд руб. в год при первичной регистрации автомобилей с выдачей номера (2 тыс. руб. за каждое авто, 2–2,5 млн регистраций в год). После принятия закона бюджет этих средств не получит.

Любопытно, что из законопроекта исчезло какое-либо упоминание возможности для граждан выбирать «красивые» сочетания букв и цифр номера, притом что в первой версии документа такая опция была заложена. Более того, еще в 2010 году Владимир Путин в статусе премьера давал поручение №1310-р разработать порядок проведения аукционов по продаже привлекательных номеров и ввести его после принятия закона о регистрации ТС. Господин Москвичев, комментируя “Ъ” принятое решение, ответил так: «А нам не хочется рыночных отношений».

Новый закон призван закрыть ряд законодательных пробелов. Сейчас, например, некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершеннолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной ответственности (при фиксации нарушений камерами), это запрещено КоАП. В законопроекте сказано: «владелец транспортного средства» не может быть младше 16 лет.

Часть поправок носит, на первый взгляд, технический характер, но они являются, тем не менее, важными. Для случаев, когда у машины сгнили или проржавели все идентификационные номера на кузове, на автомобиль будет наноситься «дополнительная маркировка» (за чей счет — в законе не сказано), чтобы машину можно было дальше эксплуатировать. Впервые в документе появилось упоминание электронных паспортов транспортных средств: если машина ставится на учет с таким паспортом, то бумажный ПТС предоставлять не нужно.

Глава Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев назвал «полумерой» норму законопроекта, согласно которой только новые автомобили можно будет регистрировать в автосалонах, а при продаже подержанного авто по системе trade-in такой опции не будет. «Но логика мне понятна, ведь по новой машине вся история есть, а в случае с подержанной машиной нужно полностью доверять дилеру,— говорит он.— Но со временем, думаю, такая возможность появится». Господин Мосеев также заметил, что автодилеры вряд ли будут использовать новый сервис для извлечения дохода: цены на услугу будут невысокие, либо она вообще будет бесплатной: «Здесь речь идет больше про способ сохранения лояльности клиентов, им предоставляется весь комплекс услуг по принципу "одного окна" — машина покупается в кредит, здесь же страхуется и выдаются номера».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано предварительно на 17 июля (третье чтение, как правило, уже техническое), но решение будет принимать Совет Госдумы. Евгений Москвичев вчера заявил, что документ должны принять в весеннюю сессию. Соответствующие поправки также будут вноситься в закон «О полиции» и закон об ОСАГО. Законопроект вступит в силу через полгода, но, скорее всего, это произойдет уже в 2019 году: в течение этого срока МВД должно будет подготовить ряд подзаконных актов. Уже сейчас ясно, что законопроект коснется миллионов российских граждан: ежегодно подразделения ГИБДД проводят 10–12 млн различных регистрационных действий с автомобилями.