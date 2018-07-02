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Женщина за рулём: мифы и реальность

Понедельник, 02 Июля 2018 15:26
Женщина за рулём: мифы и реальность Фото из открытых источников

Разговоры о женщинах-водителях не смолкают годами, стереотипы о них только укрепляются, в обществе до сих пор сильно убеждение, что вождение – это привилегия мужчин. Замечая на дороге неаккуратных или невнимательных водителей, люди чаще всего уверены, что за рулем именно женщина, хотя во многих случаях такое предположение оказывается неверным. Так насколько обоснован этот стереотип? Подробнее - в материале Planet Today.

 

Для начала обратимся к истории: первую в мире поездку на автомобиле совершила женщина.

 

Ее звали Берта Бенц, она была женой немецкого пионера автомобилестроения Карла Бенца. В августе 1888 года Берта проехала 106 км на изобретении мужа, покупая по дороге бензин в аптеках и пользуясь подручными средствами для починки небольших поломок (несовершенства первого автомобиля сделали это путешествие весьма затруднительным), а после поездки она подала мужу идею установки коробки передач. Берта доказала, что женщина способна управлять инженерными изобретениями не хуже мужчин, а также на своем примере убедила людей в том, что автомобиль – полезный и практичный инструмент, а не дорогая игрушка, как тогда считали многие.

 

А теперь перейдем к самому интересному – фактам и цифрам, стереотипам и опровержениям. Итак, самые распространенные мифы о женщинах за рулем. 

 

Миф 1: женщины чаще попадают в аварии

 

Согласно статистике, опубликованной ГИБДД, это не так: водители-мужчины в России попадают в ДТП почти в 6 раз чаще женщин. Однако, стоит заметить, что на российских дорогах число водителей женского пола составляет всего 20-25% от всех, получивших права.

 

Миф 2: в ДТП больше страдают автомобили, принадлежащие женщинам

 

Это тоже ложь. По статистике страховых компаний средняя сумма компенсаций, выплаченных по происшествиям с водителями-мужчинами, на 10% выше, чем в ДТП по вине женщин.

 

Миф 3: женщины-водители менее аккуратны 

 

Исследование ВЦИОМ от 2013 года показывает, что 76% женщин постоянно пристегиваются за рулем, а среди мужчин так делают только 63%. Садятся за руль в нетрезвом состоянии и превышают скорость на дорогах чаще тоже мужчины, если верить ГИБДД. Так что инстинкт самосохранения у женщин уж точно развит лучше.

 

Миф 4: женщинам сложно ориентироваться на местности

 

Профессора Пенсильванского университета доказали, что это не так: у нас просто по-разному устроен мозг. Мужчины лучше читают карты, у женщин же мышление образное, и они ориентируются по конкретным объектам.

 

Миф 5: женщины не умеют вести себя за рулем

 

Поведение в экстремальной ситуации в большей мере зависит от типа темперамента и опыта вождения, чем от гендерной принадлежности. Во время поездки и мужчины, и женщины отвлекаются на телефоны, курение, разговоры с пассажирами – эту привычку нельзя приписывать конкретному полу.

 

Миф 6: женщины не разбираются в автомобилях

 

Или, как любят говорить в народе, даже масло заменить не смогут. Да, женщинам, по статистике, сложнее дается освоение технических навыков, однако это не означает, что все автоледи некомпетентны в вопросах автомобилей. К тому же, сейчас компании делают все, чтобы облегчить базовые процедуры, как та же замена масла: в компании Castrol, например, придумали технологию под названием Nexcel, которая позволяет делать это буквально за полторы минуты и без особых усилий. Пока данная инновация не доступна в массовом масштабе, однако компания ожидает внедрение с автопроизводителями в течение ближайших 5 лет.

 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что многих мальчиков отцы с детства сажают за руль, объясняют, как устроена машина, дают попрактиковаться, учат чинить поломки. Девочек же чаще всего занимают куклами, не видя смысла посвящать их в мир автомобилей. Может, зря?

 

Из всего этого можно сделать простой вывод: стереотипы врут. Что мужчина, что женщина может быть хорошим водителем, может попасть в аварию или мастерски ее избежать. Давайте оставим эту предвзятость и начнем относиться ко всем водителям вежливо, вне зависимости от пола. Ну, а главные аргументы для убеждения самых настойчивых мы вам предоставили – так что теперь из любого спора вы выйдете победителем.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости автомобиль
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